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Dragoni: “Milan? Ecco cosa rischia. Uefa è già stata paziente nel 2017…”

Il caporedattore del Sole 24 Ore Gianni Dragoni ha parlato a Lady Radio:"Il Milan non ha rispettato il criterio di equilibrio di bilancio fino alla stagione scorsa. Cosa rischia? Normalmente una multa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 18:23
Dragoni: “Milan? Ecco cosa rischia. Uefa è già stata paziente nel 2017…” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
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Il caporedattore del Sole 24 Ore Gianni Dragoni ha parlato a Lady Radio:

"Il Milan non ha rispettato il criterio di equilibrio di bilancio fino alla stagione scorsa. Cosa rischia? Normalmente una multa di 20 milioni di euro. La Uefa potrebbe imporre una limitazione della rosa per la competizione europea, ma potrebbe anche esserci il rischio di esclusione dalla competizione europea. Le parole di Fassone? Quello che non dice è che il Milan ha già usufruito della pazienza della Uefa lo scorso anno al momento del passaggio di proprietà".

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