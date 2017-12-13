Doppietta di Veretout su rigore, Fiorentina in vantaggio al 90'!
Ancora in vantaggio la Fiorentina al Franchi, ancora a segno Jordan Veretout su calcio di rigore. Fallo di mano di Murru dentro l'area
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 19:12
Ancora in vantaggio la Fiorentina al Franchi, ancora a segno Jordan Veretout su calcio di rigore. Fallo di mano di Murru dentro l'area e dopo la consulenza del VAR, l'arbitro Abisso concede il penalty dagli 11 metri
Prima doppietta in maglia viola per il tuttocampista francese, autore di una partita magistrale