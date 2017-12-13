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Doppietta di Veretout su rigore, Fiorentina in vantaggio al 90'!

Ancora in vantaggio la Fiorentina al Franchi, ancora a segno Jordan Veretout su calcio di rigore. Fallo di mano di Murru dentro l'area

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 19:12
Doppietta di Veretout su rigore, Fiorentina in vantaggio al 90'! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Ancora in vantaggio la Fiorentina al Franchi, ancora a segno Jordan Veretout su calcio di rigore. Fallo di mano di Murru dentro l'area e dopo la consulenza del VAR, l'arbitro Abisso concede il penalty dagli 11 metri

Prima doppietta in maglia viola per il tuttocampista francese, autore di una partita magistrale

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