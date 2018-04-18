Doppietta di Veretout e raddoppio Fiorentina. Partita pazza al Franchi
La Fiorentina si porta sul 2-0 grazie alla doppietta di Veretout. In precedenza bello scambio tra Veretout e Biraghi, col terzino sinistro che viene atterrato in area
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 21:08
La Fiorentina si porta sul 2-0 grazie alla doppietta di Veretout. In precedenza bello scambio tra Veretout e Biraghi, col terzino sinistro che viene atterrato in area. Il francese non sbaglia dagli 11 metri portando la propria squadra sul doppio vantaggio.
Partita pazza al Franchi, con due espulsi, due reti e un rigore