Di Marzio: "La Fiorentina vuole chiudere subito per Ribery. Proposto biennale da 4 milioni di euro all'anno
Una trattativa ad oltranza, i lavori che proseguono perché la Fiorentina sta facendo di tutto per il suo sì definitivo. Anche oggi ci sono stati contatti per tutto il giorno tra il club viola e Ribery...
Una trattativa ad oltranza, i lavori che proseguono perché la Fiorentina sta facendo di tutto per il suo sì definitivo. Anche oggi ci sono stati contatti per tutto il giorno tra il club viola e Ribery, il colpo al quale la Fiorentina sta lavorando da quasi quaranta giorni, visto che il primo approccio risale al 13 luglio. La Viola contava di avere l'ok definitivo del francese già stasera ma ancora si lavora ad alcune problematiche da risolvere. Insomma, si tratta a oltranza per definire questo affare. Ancora adesso sono al lavoro avvocati e fiscalisti per sciogliere gli ultimi nodi legati ad alcune garanzie economiche e al fatto che Ribery vorrebbe portare con sé il suo fisioterapista di fiducia, Bianchi, conosciuto grazie a Luca Toni che l'aveva portato al Bayern. L'offerta della Fiorentina al francese è di un biennale a 4 milioni. Il club continua a lavorare per questo colpo, per ottenere quel 'sì' di Ribery.
Gianlucadimarzio.com