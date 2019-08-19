Di Marzio: "La Fiorentina vuole chiudere subito per Ribery. Proposto biennale da 4 milioni di euro all'anno

Una trattativa ad oltranza, i lavori che proseguono perché la Fiorentina sta facendo di tutto per il suo sì definitivo. Anche oggi ci sono stati contatti per tutto il giorno tra il club viola e Ribery...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2019 00:14

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