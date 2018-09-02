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Della Valle presente alla rifinitura, ci sarà anche contro l'Udinese

Il Presidente Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori". Il Patron ha incontrato squadra e staff tecnico, ha assistito all'allenamento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 12:11
Della Valle presente alla rifinitura, ci sarà anche contro l'Udinese -
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Il Presidente Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori". Il Patron ha incontrato squadra e staff tecnico, ha assistito all'allenamento di rifinitura della Fiorentina e pranzerà insieme al gruppo. Questa sera il Presidente viola sarà presente allo Stadio Franchi per assistere al secondo impegno ufficiale stagionale, alle ore 18, contro l'Udinese.

A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina

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