Della Valle presente alla rifinitura, ci sarà anche contro l'Udinese
Il Presidente Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori". Il Patron ha incontrato squadra e staff tecnico, ha assistito all'allenamento
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 12:11
Il Presidente Della Valle è stato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori". Il Patron ha incontrato squadra e staff tecnico, ha assistito all'allenamento di rifinitura della Fiorentina e pranzerà insieme al gruppo. Questa sera il Presidente viola sarà presente allo Stadio Franchi per assistere al secondo impegno ufficiale stagionale, alle ore 18, contro l'Udinese.
A scriverlo è il sito ufficiale della Fiorentina