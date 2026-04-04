DAZN: "Un dirigente del Verona ha seguito Gudmundsson nel tunnel, c'è stato un parapiglia"

Dazn ha rivelato alcuni retroscena della partita tra Fiorentina ed Hellas Verona al Bentegodi, questo il racconto dell'emittente televisivo;"Tutto è nato prima del gol della Fiorentina quando Fagioli...

Dazn ha rivelato alcuni retroscena della partita tra Fiorentina ed Hellas Verona al Bentegodi, questo il racconto dell'emittente televisivo;

"Tutto è nato prima del gol della Fiorentina quando Fagioli è rimasto a terra. Subito dopo c'è stata la punizione da cui è nata l'espulsione di Gudmundsson. Li Fagioli è stato offeso dalla curva del Verona ed ha reagito salutando la curva del Verona e chiedendogli di stare zitta. Poi Gudmundsson è stato espulso ed è stato fischiato mentre abbandonava il campo, lui ha reagito con un applauso ironico. Un dirigente del Verona non l'ha presa bene ed ha seguito l'Islandese nello spogliatoio ed è nato un parapiglia che non è stato ripreso dalle telecamere. Vedremo cosa scriverà l'arbitro Guida nel referto. Ribadiamo che tutto nasce da dei cori inaccettabili della curva del Verona su Fagioli"