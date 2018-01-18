Davids: "Mi piaceva la Fiorentina per i suoi campioni. Diks? Chi è? Non lo conosco..."

"Penso che il campionato italiano deve rifarsi del tutto, devono cambiare tante cose. C'è una crisi ma è bene che sia successo adesso perché così deve cambiare per forza. Bisogna cambiare il modo di a...

"Penso che il campionato italiano deve rifarsi del tutto, devono cambiare tante cose. C'è una crisi ma è bene che sia successo adesso perché così deve cambiare per forza. Bisogna cambiare il modo di allenare i giovani e gli stadi che sono troppi vecchi. Italia fuori dai Mondiali? Senza azzurri non sono Mondiali. Giocare a Firenze? A me piaceva molto la Fiorentina perchè ci hanno giocato giocatori pazzeschi, Baggio su tutti. Quando ci giocavamo noi c'erano Rui Costa e Batistuta e tu vuoi sempre sfidare questo tipo di giocatori. Diks? Non lo conosco".