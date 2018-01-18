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Davids: "Mi piaceva la Fiorentina per i suoi campioni. Diks? Chi è? Non lo conosco..."

"Penso che il campionato italiano deve rifarsi del tutto, devono cambiare tante cose. C'è una crisi ma è bene che sia successo adesso perché così deve cambiare per forza. Bisogna cambiare il modo di a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 12:40
Davids: "Mi piaceva la Fiorentina per i suoi campioni. Diks? Chi è? Non lo conosco..." -
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"Penso che il campionato italiano deve rifarsi del tutto, devono cambiare tante cose. C'è una crisi ma è bene che sia successo adesso perché così deve cambiare per forza. Bisogna cambiare il modo di allenare i giovani e gli stadi che sono troppi vecchi. Italia fuori dai Mondiali? Senza azzurri non sono Mondiali. Giocare a Firenze? A me piaceva molto la Fiorentina perchè ci hanno giocato giocatori pazzeschi, Baggio su tutti. Quando ci giocavamo noi c'erano Rui Costa e Batistuta e tu vuoi sempre sfidare questo tipo di giocatori. Diks? Non lo conosco".

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