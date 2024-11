Dalla Turchia: “Fiorentina e River interessate ad Almiron del Newcastle, esterno offensivo classe 94”

Secondo il giornalista Turco esperto di calciomercato Ekrem Konur la Fiorentina avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo Miguel Almiron di proprietà del Newcastle. Sull’esterno Paraguayano non c’è solo la Fiorentina, già nei giorni scorsi il giornalista Turco aveva rivelato di un River Plate pronto ad offrire 10 milioni per accaparrarselo.

La scorsa stagione Almiron ha giocato 33 partite in Premier League con 3 goal e 6 partite in Champions League segnando pure 1 goal, vedremo dunque se l’affare andrà in porto.

