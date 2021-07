Dalla Spagna, anche l’Elche su Pulgar. Il futuro del cileno nelle mani di Italiano

Aumentano le pretendenti per Erick Pulgar. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, anche l’Elche sarebbe sulle tracce del centrocampista cileno classe ’94. Non solo l’Elche, si registra l’interesse anche di un’altra squadra spagnola per il cileno, ovvero il Celta Vigo. Sarà Vincenzo Italiano a deciderne il futuro, nel caso in cui dovesse essere dato il via libera alla cessione, la richiesta dell’Elche potrebbe diventare concreta.

