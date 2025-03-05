Dalla Grecia: "Venduti 30.000 biglietti per Panathinaikos-Fiorentina, si conta di arrivare a quota 35.000"

Secondo il portale greco paopaontou.gr fino ad adesso sono stati venduti circa 30 mila biglietti per Panathinaikos-Fiorentina valevole per la gara di andata degli ottavi di Conference League. Sempre s...

Secondo il portale greco paopaontou.gr fino ad adesso sono stati venduti circa 30 mila biglietti per Panathinaikos-Fiorentina valevole per la gara di andata degli ottavi di Conference League. Sempre secondo il portale Greco fino a ieri erano stati venduti 25 mila biglietti, poi visto il gran numero di richieste sono stati aperti i settori superiori dello stadio per fare più spazio ai tifosi del Pana.

Secondo le stime più ottimistiche da qui alla partita si può arrivare a toccare quota 40mila biglietti ma più realisticamente si conta di arrivare intorno alle 35mila presenze. La Fiorentina comunque vada dovrà giocare in un ambiente molto caldo e storicamente difficile per molte squadre.