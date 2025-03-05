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Dalla Grecia: "Venduti 30.000 biglietti per Panathinaikos-Fiorentina, si conta di arrivare a quota 35.000"

Secondo il portale greco paopaontou.gr fino ad adesso sono stati venduti circa 30 mila biglietti per Panathinaikos-Fiorentina valevole per la gara di andata degli ottavi di Conference League. Sempre s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 12:02
Dalla Grecia: "Venduti 30.000 biglietti per Panathinaikos-Fiorentina, si conta di arrivare a quota 35.000" -
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Secondo il portale greco paopaontou.gr fino ad adesso sono stati venduti circa 30 mila biglietti per Panathinaikos-Fiorentina valevole per la gara di andata degli ottavi di Conference League. Sempre secondo il portale Greco fino a ieri erano stati venduti 25 mila biglietti, poi visto il gran numero di richieste sono stati aperti i settori superiori dello stadio per fare più spazio ai tifosi del Pana.

Secondo le stime più ottimistiche da qui alla partita si può arrivare a toccare quota 40mila biglietti ma più realisticamente si conta di arrivare intorno alle 35mila presenze. La Fiorentina comunque vada dovrà giocare in un ambiente molto caldo e storicamente difficile per molte squadre.

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