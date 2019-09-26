Corvino: "Ho deciso io di lasciare la Fiorentina, era giusto dopo il cambio di proprietà"
L'ex direttore della Fiorentina, dopo alcuni mesi di silenzio, ha parlato durante una festa di alcune società sportive vicino Lecce: “In questo momento sono un po’ a riposo anche se avevo altri tre an...
L'ex direttore della Fiorentina, dopo alcuni mesi di silenzio, ha parlato durante una festa di alcune società sportive vicino Lecce: “In questo momento sono un po’ a riposo anche se avevo altri tre anni con la Fiorentina, ma il cambio di proprietà mi ha portato a fare questa scelta di risolvere in maniera consensuale. Quando ti mandano via non ci rimetti niente, quando invece decidi tu di andare devi rinunciare a molti soldi. Era una scelta dettata dalla mia sensibilità: dopo aver lavorato 10 anni con i Della Valle a Firenze, rimanere nella stessa città con un’altra proprietà non sarebbe stato corretto. Abbiamo trovato un accordo a giugno, quando ormai le squadre avevano già fatto le loro scelte dirigenziali e adesso mi ritrovo a godermi un po’ i miei nipoti”.