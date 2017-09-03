Corriere fiorentino, la nuova Fiorentina di Pioli e le tante analogie con il primo anno di Prandelli. La storia si ripeterà?

L'esperienza di Liverani, oggi c'è Thereau, in porta Free da rilanciare oggi Marco Sportiello. Ecco le tante analogie che ci sono tra le due squadre

La Fiorentina sembra ripercorrere il percorso del 2006, quando si affidava a Corvino e Prandelli, e la necessità era ripartire da zero e aprire un ciclo vincente. L’attuale rosa viola di Pioli, con un’età media di 24,4 anni, è una delle più giovani del campionato e la più giovane in assoluto dal ritorno in Serie A.

Ed ecco il parallelo con la stagione 2006/07: Montolivo il nazionale under 21 di ieri e Benassi quello di oggi, l’esperienza da Liverani a Thereau, il profilo del mediano è passato da Donadel a Veretout, in porta da Frey a Sportiello, al centro della difesa ieri Gamberini e oggi Astori. E i gol? Quella squadra poteva contare su Toni e Mutu, questa punta forte su Simeone. La storia si ripeterà?

Corriere fiorentino