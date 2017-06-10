Corriere Fiorentino: finalmente un terzino destro

L'inseguimento è finito, 15 anni dopo Torricelli la Fiorentina ha il suo terzino destro

Un terzino destro, 15 anni dopo Torricelli. La notizia di Bruno Gaspar, laterale destro del Vitoria Guimaraes con caratteristiche simili a Bruno Peres della Roma, è una specie di liberazione per la Fiorentina. Da anni infatti Corvino, Pradé e poi ancora Corvino inseguivano un “numero 2” a cui affidare la fascia. Gaspar dunque colma un vuoto gigante. Ventiquattro anni, cresciuto nel Benfica e già nel mirino dello Sporting, il portoghese ha preferito la Fiorentina al Lione. Corvino lo pagherà 4 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi di squadra, anche se la regia dell’operazione ovviamente è del ds viola Carlos Freitas, portoghese di nascita e profondo conoscitore del calcio lusitano. Gaspar sarà in Italia già la prossima settimana e con la Fiorentina firmerà un contratto quadriennale.

Fonte: Corriere Fiorentino