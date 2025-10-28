Corriere dello Sport: “Pioli contro l’Inter potrebbe scegliere Comuzzo e Sohm dal 1′”

Ieri la Fiorentina ha svolto la classica seduta di scarico post partita. Chi non è sceso in campo domenica ha fatto allenamento completo. Pioli, che non tornerà a parlare in conferenza prima di venerdì, avrà poco tempo per decidere chi schierare contro l’Inter. Pochi dubbi sul modulo: 3-5-2. Potrebbero giocare gli stessi visti col Bologna. Non è da escludere che Pongracic possa lasciare il posto a Comuzzo, o che Sohm sostituisca Mandragora. Per il resto, spazio alla continuità. Sarà determinante la rifinitura di oggi al Viola Park. Lo riporta il Corriere dello Sport.