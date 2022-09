Corriere dello Sport: “Fischi esagerato, la gente deve capire che la Fiorentina è al primo anno di coppa”

Per la prima volta da quando Italiano allena la Fiorentina, sono arrivati i fischi dal Franchi a fine partita. Fischi esagerati. Certo, erano fischi di impazienza di una città impaziente come Firenze, quando invece ci vuole equilibrio. La gente deve assorbire un paio di concetti-base. Il primo: la Fiorentina è al primo anno di Coppa, con tre gare a settimana, non c’è un filo di esperienza, sotto questo aspetto, nella storia dell’allenatore, dei giocatori e nemmeno dei dirigenti. Il secondo: basta dare un’occhiata alle altre squadre impegnate in coppa per capire che la continuità di rendi- mento non sarà compagna di viaggio di nessuno, in una stagione così stressata e stressante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

