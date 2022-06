Corriere dello Sport, difficile trattenere Milenkovic: il serbo per la Fiorentina vale 15-20 milioni

Su Milenkovic per adesso la Fiorentina ha scelto di prendere tempo ma è chiaro che rispetto allo scorso anno sarà difficile trattenerlo. Il valore del centrale al netto della vicina scadenza non supera i 15-20 milioni e non è escluso che i piani della società per sostituire il serbo siano già partiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

