Clamoroso Atalanta, rescissione consensuale con Skrtel. Decisione lo scarso feeling con Gasperini

Clamoroso all'Atalanta: Martin Skrtel rescinde il contratto appena tre settimane dopo averlo firmato. L'esperto difensore slovacco, con un passato al Liverpool, era sembrato un gran colpo per i bergam...

Clamoroso all'Atalanta: Martin Skrtel rescinde il contratto appena tre settimane dopo averlo firmato. L'esperto difensore slovacco, con un passato al Liverpool, era sembrato un gran colpo per i bergamaschi, in vista della Champions League, ma il giocatore arrivato dal Fenerbahce resterà nella storia come un'incredibile meteora che non ha mai esordito in una gara ufficiale con i nerazzurri. Come riporta Sportmediaset.it, dietro la decisione del 34enne non ci sarebbero problemi fisici. Secondo quanto trapela, infatti, il giocatore, ingaggiato il 9 agosto per sostituire Mancini, ceduto alla Roma, non è stato convocato per scelta tecnica da Gasperini per la sfida contro il Torino. Insomma, lo scarso feeling con l'allenatore non ha aiutato il suo inserimento.