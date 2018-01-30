Cassano: "Voglio tornare in campo, ma scelgo io la squadra. Non lo faccio per soldi"

Antonio Cassano, ospite nel corso della trasmissione Tiki Taka condotta da Pierluigi Pardo, ha parlato anche di un suo possibile ritorno in campo: "Aspetto un’occasione, ma devo scegliere io. Vorrei r...

Antonio Cassano, ospite nel corso della trasmissione Tiki Taka condotta da Pierluigi Pardo, ha parlato anche di un suo possibile ritorno in campo: "Aspetto un’occasione, ma devo scegliere io. Vorrei restare in Italia, non mi interessa andare in Cina. Devo trovare un allenatore che si fidi al 100% di me ed una società che abbia voglia accettare questa scommessa. Non gioco per i soldi, lo faccio solo per passione".