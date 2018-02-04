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Biraghi al 45': "Ci aspettavamo questo equilibrio. Loro ci aspettano per ripartire, dobbiamo essere più maliziosi"

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al 45' di Bologna-Fiorentina: "Ci aspettavamo questa partita equilibrata. Loro ci aspettano per ripartire, potevam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 15:49
Biraghi al 45': "Ci aspettavamo questo equilibrio. Loro ci aspettano per ripartire, dobbiamo essere più maliziosi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al 45' di Bologna-Fiorentina: "Ci aspettavamo questa partita equilibrata. Loro ci aspettano per ripartire, potevamo gestire meglio il vantaggio ma lo spirito è giusto e serve solo essere più maliziosi".

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