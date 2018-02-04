Biraghi al 45': "Ci aspettavamo questo equilibrio. Loro ci aspettano per ripartire, dobbiamo essere più maliziosi"
Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al 45' di Bologna-Fiorentina: "Ci aspettavamo questa partita equilibrata. Loro ci aspettano per ripartire, potevam...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 15:49
Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al 45' di Bologna-Fiorentina: "Ci aspettavamo questa partita equilibrata. Loro ci aspettano per ripartire, potevamo gestire meglio il vantaggio ma lo spirito è giusto e serve solo essere più maliziosi".