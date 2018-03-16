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Benassi torna da ex a Torino per sognare il riscatto

La Nazione in edicola oggi si concentra su Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina tornerà domenica nella sua vecchia casa per la prima volta da avversario. Al Franchi, all’andata, segnò ai...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 09:13
Benassi torna da ex a Torino per sognare il riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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La Nazione in edicola oggi si concentra su Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina tornerà domenica nella sua vecchia casa per la prima volta da avversario. Al Franchi, all’andata, segnò ai suoi ex compagni. Diventò capitano dopo l’addio di Glik, sebbene Mihajlovic avesse pensato a Moretti e Vives.

Ora Benassi pensa a riportare in alto la Fiorentina, nonostante il periodo difficile. Ha tratto fiducia dalla chiamata di Di Biagio in occasione dell’ultimo stage quando, nell’amichevole contro la Primavera viola, si è ritrovato la fascia stretta al braccio.

Sogna il ritorno al gol. Punta ad eguagliare il record di marcature fatto registrare proprio con la maglia granata la scorsa stagione, 5 reti, ed ha già attivato il count down per la sfida contro la ex squadra.

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