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Astori: "Ripartiamo dai concetti del calcio storico. Vogliamo iniziare al meglio la stagione. A Moena..."

Il centrale della Fiorentina Davide Astori è stato intervistato dal sito ufficiale della squadra gigliata Violachannel, iniziando la sua riflessione a partire dalla decisione della società di dare ris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 13:18
Astori: "Ripartiamo dai concetti del calcio storico. Vogliamo iniziare al meglio la stagione. A Moena..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrale della Fiorentina Davide Astori è stato intervistato dal sito ufficiale della squadra gigliata Violachannel, iniziando la sua riflessione a partire dalla decisione della società di dare risalto al calcio storico nella scelta dei colori delle nuove maglie e nella campagna abbonamenti: "Sono due sport diversi ma dove è importante il gioco di squadra. Dobbiamo ripartire da questo, cercando di essere tutti uniti, dalla squadra, all'allenatore, alla società. A Moena lavoriamo serenamente, con un clima meno afoso. Vogliamo cominciare al meglio la stagione, remando tutti dalla stessa parte e cercando di fare il meglio possibile".

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