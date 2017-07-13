Astori: "Ripartiamo dai concetti del calcio storico. Vogliamo iniziare al meglio la stagione. A Moena..."

Il centrale della Fiorentina Davide Astori è stato intervistato dal sito ufficiale della squadra gigliata Violachannel, iniziando la sua riflessione a partire dalla decisione della società di dare ris...

Il centrale della Fiorentina Davide Astori è stato intervistato dal sito ufficiale della squadra gigliata Violachannel, iniziando la sua riflessione a partire dalla decisione della società di dare risalto al calcio storico nella scelta dei colori delle nuove maglie e nella campagna abbonamenti: "Sono due sport diversi ma dove è importante il gioco di squadra. Dobbiamo ripartire da questo, cercando di essere tutti uniti, dalla squadra, all'allenatore, alla società. A Moena lavoriamo serenamente, con un clima meno afoso. Vogliamo cominciare al meglio la stagione, remando tutti dalla stessa parte e cercando di fare il meglio possibile".