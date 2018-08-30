Appena 30 anni e solo 2 presenze in Serie A: il profilo del prossimo arbitro di Fiorentina-Udinese...

Uscite le designazioni arbitrali per la partita di domenica tra Fiorentina e Udinese. Sarà Giua di OlbiaQuesta la squadra arbitrale che dirigerà la gara di domenica tra Fiorentina e Udinese:FIORENTINA...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2018 14:18

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