Appena 30 anni e solo 2 presenze in Serie A: il profilo del prossimo arbitro di Fiorentina-Udinese...
Uscite le designazioni arbitrali per la partita di domenica tra Fiorentina e Udinese. Sarà Giua di OlbiaQuesta la squadra arbitrale che dirigerà la gara di domenica tra Fiorentina e Udinese:FIORENTINA...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 14:18
Uscite le designazioni arbitrali per la partita di domenica tra Fiorentina e Udinese. Sarà Giua di Olbia
Questa la squadra arbitrale che dirigerà la gara di domenica tra Fiorentina e Udinese:
FIORENTINA – UDINESE h.18.00 – GIUA. Guardalinee MARRAZZO e LIBERTI;
IV° uomo: MARINI
VAR: BANTI - PERETTI
Per il fischietto sardo, giovanissimo con i suoi 30 anni, sarà la terza gara in Serie A.