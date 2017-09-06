Antonelli, Mercato viola da 7. Nuovi acquisti? Li conosco bene

Stefano Antonelli ha parlato di alcuni dei principali temi riguardanti la Fiorentina. La città è una piazza ambiziosa. Il vero investimento è stato Simeone

Stefano Antonelli, ex ds di Bari e Siena, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di alcuni dei principali temi riguardanti la Fiorentina, in primis il calciomercato: "Io la vedo come un ciclo che cambia. Per me ci sono comunque giovani di valore ai quali servirà tempo. Firenze è una piazza ambiziosa, però in questo momento la comunicazione che la società sta dando è molto chiara. L’allenatore è importante, la sintesi è che la Fiorentina sarà una squadra che arriverà tra le prime dieci del campionato. All’incirca sarà una situazione inalterata però hai risistemato il bilancio. Purtroppo ci sono almeno cinque-sei squadre che arriveranno prima di te, e quindi è stato fatto questo tipo di ragionamento. Il Torino per esempio è una squadra che all’incirca è sul livello della Fiorentina. Ci sono due campionati, ovvero quelli che lottano per i primi cinque posti e chi lotta per salvarsi, e chi sta nel mezzo cerca più a stabilizzarsi. Nuovi acquisti? Li conosco bene, e so che non sono ancora pronti per fare grande calcio in Italia, però vi dico anche che hanno le caratteristiche di un primo Bruno Peres per fare un esempio. Il vero investimento è stato Simeone. Voto al mercato? Se io mi metto dalla parte della Fiorentina gli do 7, perché era quello che volevo fare, dal punto di vista tecnico-economico. Da addetto ai lavori che vede da lontano, gli darei un 6,5 perché c’è da considerare anche la parte amministrativa".