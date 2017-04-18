Anche Rastelli in lizza per il dopo Sousa

La sua permanenza sulla panchina del Cagliari è in dubbio e la Fiorentina potrebbe farsi avanti

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che fra i nomi dei possibili sostituiti di Paulo Sousa, dato come partente certo al termine della stagione, ci sia anche quello di Massimo Rastelli, attualmente sulla panchina del Cagliari. Infatti, come ammesso anche dal direttore sportivo rossoblù Capozucca, pare che la sua permanenza sull'isola non sia ancora certa e, di conseguenza, la Fiorentina potrebbe farsi avanti per convincerlo a sostituire l'allenatore portoghese nella prossima stagione.