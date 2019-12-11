Anche oggi Ribery non si allena con la squadra: domani il test decisivo per la gara contro l'Inter
Nella mattinata Franck Ribery ha fatto fisioterapia, ed anche nel pomeriggio l'esterno offensivo francese non si sta allenando con i compagni di squadra.
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 15:45
Oggi doppia seduta di allenamento per la Fiorentina. Nella mattinata Franck Ribery ha fatto fisioterapia, ed anche nel pomeriggio l'esterno offensivo francese non si sta allenando con i compagni di squadra.
Secondo Radio Bruno domani si effettuerà il test decisivo per capire se l'ex Bayern sarà arruolabile per il match contro l'Inter, oppure se starà ancora fermo ai box a causa del suo infortunio alla caviglia.