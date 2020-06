Amrabat, ennesima prestazione super! Sette in pagella per il viola in prestito contro il Cagliari

Altra prova sontuosa per il viola in prestito Amrabat, che nonostante la pausa dovuta al Coronavirus colleziona un ennesima grande prova in questa stagione. Questa la pagella che gli ha dato Tuttomercatoweb: Amrabat 7 – A tratti straripante. Nel finale tiene su la squadra. Anima, muscoli, polmoni e cuore dei suoi.