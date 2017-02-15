Addio Champions. Ecco la nuova Superchampions. Tanti i cambiamenti...

La nuova Superchampions è in arrivo, quante novità...

Addio Champions League. Dopo innumerevoli partite dove anche noi siamo stati protagonisti questa competizione sparirà, o meglio... Dalla stagione 2018/19 ci sarà la prima della nuova Superchampions. Per quanto riguarda l'Italia vista l'attuale posizione nel ranking UEFA (quarti) avrà a disposizione quattro posti per le fasi a gironi salvo ovviamente il mantenimento della posizione in classifica altrimenti si torna nella situazione attuale: due squadre dirette ai gironi ed una al preliminare.

Cambiamento importante anche riguardo gli orari, addio 20.45... Le gare si divideranno tra due match alle 19 e sei alle 21.

Fondamentale il cambiamento anche per la distribuzione dei premi, che dal 2018 verranno suddivisi così: una quota fissa rappresentata dalla partecipazione (25%) e il restante viene suddiviso rispettivamente: un 15% del totale per il market pool, un 30% da destinare a seconda dei risultati ottenuti nell'avanzare del torneo e un 30% da suddividere in una graduatoria che verrà stilata in base ai risultati passati in Champions: più recentemente sono stati conseguiti i risultati, maggior peso avranno nel conteggio. A riportarlo è Gazzetta.it.