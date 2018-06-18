A Bola, nella notte Mihajlovic in Portogallo. Sarà l'allenatore dello Sporting

Il quotidiano portoghese A Bola festeggia l'arrivo del nuovo allenatore titolando in prima pagina: "Mihajlovic è già qui". Il tecnico serbo ex Fiorentina e Torino è arrivato nella notte di ieri a Lisbona

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2018 10:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mihajlovic

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