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A Bola, nella notte Mihajlovic in Portogallo. Sarà l'allenatore dello Sporting

Il quotidiano portoghese A Bola festeggia l'arrivo del nuovo allenatore titolando in prima pagina: "Mihajlovic è già qui". Il tecnico serbo ex Fiorentina e Torino è arrivato nella notte di ieri a Lisbona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 10:50
A Bola, nella notte Mihajlovic in Portogallo. Sarà l'allenatore dello Sporting - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mihajlovic
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Il quotidiano portoghese A Bola festeggia l'arrivo del nuovo allenatore titolando in prima pagina: "Mihajlovic è già qui". Il tecnico serbo ex Fiorentina e Torino è arrivato nella notte di ieri a Lisbona per firmare il contratto triennale con i Leoni dello Sporting Club de Portugal. Ricordiamo che i bianco verdi hanno un forte gemellaggio con il cuore del tifo viola.

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