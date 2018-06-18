A Bola, nella notte Mihajlovic in Portogallo. Sarà l'allenatore dello Sporting
Il quotidiano portoghese A Bola festeggia l'arrivo del nuovo allenatore titolando in prima pagina: "Mihajlovic è già qui". Il tecnico serbo ex Fiorentina e Torino è arrivato nella notte di ieri a Lisbona
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 10:50
Il quotidiano portoghese A Bola festeggia l'arrivo del nuovo allenatore titolando in prima pagina: "Mihajlovic è già qui". Il tecnico serbo ex Fiorentina e Torino è arrivato nella notte di ieri a Lisbona per firmare il contratto triennale con i Leoni dello Sporting Club de Portugal. Ricordiamo che i bianco verdi hanno un forte gemellaggio con il cuore del tifo viola.