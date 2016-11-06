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Della Valle lascia lo stadio in silenzio evitando i cronisti

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Della Valle lascia lo stadio in silenzio evitando i cronisti

Redazione

6 Novembre · 23:20

Aggiornamento: 6 Novembre 2016 · 23:20

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Andrea Della Valle, al termine della partita che ha visto la Fiorentina non andare oltre il pareggio contro la Sampdoria, ha lasciato in fretta e furia la tribuna autorità dello stadio Franchi e si è allontanato da viale Manfredo Fanti senza fermarsi per il consueto appuntamento post gara con i cronisti assiepati fuori dai cancelli dello stadio, con i quali è solito intrattenersi al termine delle partite casalinghe per scambiare alcune battute. Forse nemmeno il presidente ha gradito troppo il mezzo passo falso odierno della sua Fiorentina ed ha preferito sottrarsi al confronto con la stampa al fine di evitare di manifestare pubblicamente tutto il suo disappunto, al contrario invece di quanto fatto dai tifosi che hanno subissato la squadra di fischi al termine della gara.

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