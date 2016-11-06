Muriel: "Sarei stato bene a Firenze, è una grande piazza ma penso solo alla Samp"
In passato c'è stata la possibilità di venire qui, ma non dipende solo da me
Parla Luis Muriel, attaccante della Sampdoria ed autore del gol che ha fissato il risultato sull'1-1: "Sul pareggio Gonzalo non mi ha visto partire e anche se mi stava marcando sono riuscito a sfruttare un bel cross del mio compagno. Ho fatto un bel gol ed è ancora più bello perché di testa non segno quasi mai, infatti ero quasi sorpreso. Quello di oggi è un punto molto importante per noi, anche se a un certo punto avremmo anche potuto vincere la partita e portare a casa il risultato pieno".
Si sofferma anche sulle voci che lo volevano vicino alla Fiorentina: "Se la Fiorentina mi esalta? Sicuramente i contatti e le opportunità in passato ci sono state ma non dipende solo da me, ci sono tante persone che seguono l'evolversi di una trattiva. Quella di Firenze però è una grande piazza e sicuramente mi sarei trovato molto bene qui, però adesso sto vivendo un momento molto bello della mia vita e ricco di cambiamenti, la mia testa adesso è solo rivolta al presente ed alla Samp".