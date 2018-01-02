Nazione, Salibur è più di un’ipotesi: Corvino pronto a superare la concorrenza del Siviglia...

Come scrive La Nazione, Corvino prova ancora a pescare dalla Francia. Il dg viola ha instaurato rapporti interessanti con alcuni club, l’ultimo in ordine di tempo è il Guingamp, per portare subito a F...

Come scrive La Nazione, Corvino prova ancora a pescare dalla Francia. Il dg viola ha instaurato rapporti interessanti con alcuni club, l’ultimo in ordine di tempo è il Guingamp, per portare subito a Firenze Yannis Salibur, centrocampista classe ’91 in scadenza a giugno. Operazione che Corvino vuole fare velocemente, per superare la concorrenza di West Bromwich e Siviglia. Una trattativa che si potrebbe chiudere subito dopo la Befana, con la Fiorentina che prima di quella data non ha intenzione di muoversi ufficialmente. Quest’anno Salibur ha realizzato 2 gol in 13 presenze, l’anno precedente 8 gol e 6 assist mentre nel 2015/2016 10 gol e 6 assist. Piede mancino, gioca soprattutto come esterno destro.