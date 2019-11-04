17' giornata in campo dal 18 dicembre all'otto gennaio. Il programma completo
Sono stati definiti gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di Serie A, che si svolgerà in un arco di tempo piuttosto lungo, cioè tra il 18 dicembre e l'8 gennaio, data in cui si dis...
Sono stati definiti gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di Serie A, che si svolgerà in un arco di tempo piuttosto lungo, cioè tra il 18 dicembre e l'8 gennaio, data in cui si disputerà Lazio-Hellas Verona: l'anticipo della gara della Juventus e il posticipo di quella dei biancocelesti si sono resi necessari per l'impegno delle due squadre in Supercoppa Italia. Di seguito la programmazione delle gare resa nota dalla Lega Serie A: Mercoledì 18 dicembre 18.55 Sampdoria-Juventus Venerdì 20 dicembre 20.45 Fiorentina-Roma Sabato 21 dicembre 15.00 Udinese-Cagliari 18.00 Inter-Genoa Sky 20.45 Torino-SPAL Domenica 22 dicembre 12.30 Atalanta-Milan 15.00 Lecce-Bologna 15.00 Parma-Brescia 20.45 Sassuolo-Napoli Mercoledì 8 gennaio 20.45 Lazio-Hellas Verona
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