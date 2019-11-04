17' giornata in campo dal 18 dicembre all'otto gennaio. Il programma completo

Sono stati definiti gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di Serie A, che si svolgerà in un arco di tempo piuttosto lungo, cioè tra il 18 dicembre e l'8 gennaio, data in cui si dis...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2019 22:26

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