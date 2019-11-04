Buso: "La viola quando gioca in casa fa un po’ più fatica perché non riesce a verticalizzare"
L'ex calciatore della Fiorentina, Renato Buso, ha parlato a Radio Sportiva del campionato della viola: "E’ una squadra molto giovane, ha alti e bassi. Se l’è giocata con tutte finora, è una squadra ch...
L'ex calciatore della Fiorentina, Renato Buso, ha parlato a Radio Sportiva del campionato della viola: "E’ una squadra molto giovane, ha alti e bassi. Se l’è giocata con tutte finora, è una squadra che ha grossi margini di miglioramento ed è forte nel concetto di ripartenza. Ma quando gioca in casa fa un po’ più fatica perché non riesce a verticalizzare bene.
Gli manca il vero bomber da doppia cifra. Vlahovic è un attaccante che può fare veramente molto bene. Credo che una punta centrale che crei spazi a volte ci voglia".