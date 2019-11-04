Buso: "La viola quando gioca in casa fa un po’ più fatica perché non riesce a verticalizzare"

L'ex calciatore della Fiorentina, Renato Buso, ha parlato a Radio Sportiva del campionato della viola: "E’ una squadra molto giovane, ha alti e bassi. Se l’è giocata con tutte finora, è una squadra ch...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2019 21:46

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