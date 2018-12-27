"Stiamo valutando la sospensione del campionato per la morte del tifoso" e sul razzismo...

"Sospendere il campionato? Non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. E’ una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci: qui c’è un problema di ordine pubblico e come tale...

"Sospendere il campionato? Non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. E’ una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci: qui c’è un problema di ordine pubblico e come tale va gestito, anche il fatto di giocare o meno».

Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo la notizia della morte del tifoso nerazzurro investito da un Suv prima di Inter-Napoli. Sugli spalti poi ci sono stati gli ululati razzisti contro Koulibaly: «Tre richiami e niente stop. Stiamo verificando. Pare che il richiamo fosse stato fatto una sola una volta, oggi interverrà la procura e dirà la sua. Ma è molto brutto quello che è successo. In campo ho visto gente troppo nervosa, l’arbitro scriverà quello che è, se ha commesso qualche errore anche lui sarà valutato. Non sono uno psicologo, ma che alcuni giocatori fossero supernervosi era di tutta evidenza a San Siro».

"Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è piu' tollerabile"

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, interviene con una nota dopo Inter-Napoli, commentando i cori razzisti a Koulibaly e gli incidenti fuori dallo stadio che hanno portato alla morte di un tifoso interista.

"Non tolleriamo che tali comportamenti rovinino il calcio", aggiunge Gravina, annunciando la proposta di norme che "rendano più facile" lo stop alle partite in caso di cori razzisti.

Corrieredellosport.it