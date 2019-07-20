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Simeone: "Sarà una grande stagione, spero di tornare in nazionale. Alla Playstation..."

In esclusiva ai microfoni di Sportitalia, ha parlato Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, direttamente dagli USA: "Mi aspetto che sia una grande stagione, ho raggiunto il sogno della Naziona...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 04:19
Simeone: "Sarà una grande stagione, spero di tornare in nazionale. Alla Playstation..." -
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In esclusiva ai microfoni di Sportitalia, ha parlato Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, direttamente dagli USA: "Mi aspetto che sia una grande stagione, ho raggiunto il sogno della Nazionale e spero di poterci tornare. Credo che il mio anno sarà molto buono, mi sto preparando tantissimo. Arsenal? La usavo da piccolo alla PlayStation e mi piacerebbe scendere in campo contro di loro".

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