Che sfortuna! La Fiorentina Women's in Champions pesca i secondi d'Europa del Wolfsburg. Tutti i sorteggi...

L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: negli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League la Fiorentina giocherà contro il fortissimo Wolfsburg, secondo nel ranking europeo. La squadra tedesca,...

L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: negli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League la Fiorentina giocherà contro il fortissimo Wolfsburg, secondo nel ranking europeo. La squadra tedesca, già vincitrice due volte del trofeo, nei sedicesimi di finale ha eliminato l'Atletico Madrid 12-2 e 3-0. Il primo scontro si giocherà al Franchi l'8/9 Novembre.

Gli altri scontri:

AC Sparta Praha - Linkopings FC

Gintra Universitetas - FC Barcelona

Chelsea Ladies FC - FC Rosengard

LSK Kvinner - Manchester City Women

Brescia - Montpellier Herault

FC Biik Kazygurt - Olympique Lyonnais

Stjarnan - Slavia Praha

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