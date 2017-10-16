Che sfortuna! La Fiorentina Women's in Champions pesca i secondi d'Europa del Wolfsburg. Tutti i sorteggi...
L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: negli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League la Fiorentina giocherà contro il fortissimo Wolfsburg, secondo nel ranking europeo. La squadra tedesca,...
L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: negli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League la Fiorentina giocherà contro il fortissimo Wolfsburg, secondo nel ranking europeo. La squadra tedesca, già vincitrice due volte del trofeo, nei sedicesimi di finale ha eliminato l'Atletico Madrid 12-2 e 3-0. Il primo scontro si giocherà al Franchi l'8/9 Novembre.
Gli altri scontri:
AC Sparta Praha - Linkopings FC
Gintra Universitetas - FC Barcelona
Chelsea Ladies FC - FC Rosengard
LSK Kvinner - Manchester City Women
Brescia - Montpellier Herault
FC Biik Kazygurt - Olympique Lyonnais
Stjarnan - Slavia Praha
Violachannel