Il calcio italiano deve tornare in campo, perchè la sospensione definitiva della stagione esporrebbe al default almeno l’85% dei club di Serie A, con un rischio fallimentare per molte di queste realtà. Solo 6 dei 20 club di A secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, hanno presentato risultati finanziari postivi. In molti casi grazie esclusivamente alla leva delle plusvalenze. Il resto del plotone, di cui fanno parte anche Juventus, Inter, Milan e Lazio hanno pubblicato conti in “rosso”. Con il mancato incasso dei diritti tv si arriva ad una cifra di perdite vicina ai 340 milioni di euro. A dare la differenza, nei prossimi mesi, pertanto sarà la solidità dei patron di molte squadre. Juve, Inter, così come Atalanta, Udinese, Napoli, Bologna, Cagliari e Lazio possono resistere all’impatto negativo dell’emergenza sanitaria. La Fiorentina in classifica si ritrova con un -15 relativo però ad una proprietà nuova, subentrata da poco tempo.