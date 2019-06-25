Saponara è vicino a trasferirsi alla Spal di mister Semplici. Presto arriverà a Ferrara

Secondo quanto riportato dalla Nuova Ferrara, dopo il vertice di domenica in società della Fiorentina, Riccardo Saponara è stato considerato tra i cedibili. Il club della Spal è interessato al trequar...

Secondo quanto riportato dalla Nuova Ferrara, dopo il vertice di domenica in società della Fiorentina, Riccardo Saponara è stato considerato tra i cedibili. Il club della Spal è interessato al trequartista che a sua volta gradisce la piazza e darà presto l'ok al trasferimento.