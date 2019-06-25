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Saponara è vicino a trasferirsi alla Spal di mister Semplici. Presto arriverà a Ferrara

Secondo quanto riportato dalla Nuova Ferrara, dopo il vertice di domenica in società della Fiorentina, Riccardo Saponara è stato considerato tra i cedibili. Il club della Spal è interessato al trequar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 16:35
Saponara è vicino a trasferirsi alla Spal di mister Semplici. Presto arriverà a Ferrara -
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Secondo quanto riportato dalla Nuova Ferrara, dopo il vertice di domenica in società della Fiorentina, Riccardo Saponara è stato considerato tra i cedibili. Il club della Spal è interessato al trequartista che a sua volta gradisce la piazza e darà presto l'ok al trasferimento.

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