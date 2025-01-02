Labaro Viola

Repubblica: "La Premier League piomba su Kayode, valutata l'ipotesi di una sua cessione"

Per il classe 2004 verranno analizzate eventuali offerte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 10:41
Repubblica: "La Premier League piomba su Kayode, valutata l'ipotesi di una sua cessione" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Kayode
Condividi

Non c'è solo Cristiano Biraghi tra gli esterni che dovrebbero salutare la Fiorentina nel mercato invernale. C'è anche l'ipotesi di una cessione anche per Michael Kayode. Per il classe 2004 verranno analizzate le eventuali offerte provenienti dalla Premier League, con alcuni club già interessati, come il Brentford che già l'estate scorsa portò anche un'ingente somma sulle scrivanie del Viola Park. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/nazione-restyling-franchi-il-primo-lotto-a-ottobre-2026-proroga-di-198-giorni-il-calendario-dei-lavori/283034/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok