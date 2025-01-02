Repubblica: "La Premier League piomba su Kayode, valutata l'ipotesi di una sua cessione"
Per il classe 2004 verranno analizzate eventuali offerte
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 10:41
Non c'è solo Cristiano Biraghi tra gli esterni che dovrebbero salutare la Fiorentina nel mercato invernale. C'è anche l'ipotesi di una cessione anche per Michael Kayode. Per il classe 2004 verranno analizzate le eventuali offerte provenienti dalla Premier League, con alcuni club già interessati, come il Brentford che già l'estate scorsa portò anche un'ingente somma sulle scrivanie del Viola Park. Lo scrive Repubblica.
https://www.labaroviola.com/nazione-restyling-franchi-il-primo-lotto-a-ottobre-2026-proroga-di-198-giorni-il-calendario-dei-lavori/283034/