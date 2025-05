Quali sono i match più importanti della Fiorentina nella sua storia?

La Fiorentina è una delle squadre più forti della Serie A, tanto da entrare nella top 5 della classifica eterna di Serie A, dietro soltanto a Juve, Inter, Milan e Roma.

Ci sono periodi in cui la Viola ha dominato le scommesse calcio sia in Serie A che in UEFA, centrando nel 2014 le 1000 vittorie in campionato, oggi diventate oltre 1160. Nel palmares c’è una Coppa delle Coppe, 2 scudetti, 6 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma sono ancora dolorose le finali internazionali perse: e non stiamo parlando soltanto delle due finali di Conference.

1957: la prima italiana in finale di Champions League è stata la Fiorentina

Nella seconda edizione della Coppa dei Campioni datata 1956/1957, la Viola arriva in finale contro il Real Madrid ed è la prima squadra di Serie A che raggiunge questo traguardo.

Il match viene giocato proprio al Santiago Bernabeu davanti a 124 mila tifosi Blancos che spingono la squadra, la Viola tiene duro fino a 20 minuti dalla fine e poi crolla perdendo 2 – 0. Questa è sicuramente una delle partite più prestigiose e importanti giocate dalla Fiorentina.

1961: il trionfo in Coppa Italia e Coppa delle Coppe

Nel 1961 la doppia finale contro il Glasgow Rangers va alla grande, perché la Viola vince in trasferta per 2 – 0 e anche a Firenze trionfa 2 – 1, alzando al cielo la Coppa delle Coppe: Luigi Milan segna una doppietta all’andata e un gol al ritorno.

Ma la Viola non si accontenta e nel giugno dello stesso anno vince anche la Coppa Italia battendo 2 – 0 la Lazio in finale: indovinate chi ha firmato il secondo gol? Il solito Luigi Milan.

La rivalità della Viola contro la Vecchia Signora

Questa rivalità era motivata all’inizio dal gemellaggio della Fiorentina con il Grande Torino e dopo gli anni ‘50 cresce sempre di più sugli spalti.

Due sono gli episodi che scatenano al massimo la rivalità della Viola contro i Bianconeri, prima la finale di Coppa UEFA del 1990, dove la Viola esce sconfitta per la vittoria delle Zebre di 3 – 1 e qualche mese dopo c’è la goccia che fa traboccare il vaso, perché Roberto Baggio viene venduto proprio alla Juve.

Negli ultimi anni ricordiamo due grandissime vittorie della Viola in campionato contro la Juve, la più spettacolare è quella del 2013, quando al Franchi i Bianconeri chiudono il primo tempo sullo 0 – 2, ma nella ripresa un certo Giuseppe Rossi segna una tripletta e la ribalta: il match termina poi 4 – 2.

L’ultima grande partita della Fiorentina contro la Juve è proprio quella del marzo 2025, quando la Viola di Palladino ha dominato vincendo 3 – 0 un match che ogni tifoso viola ricorderà per sempre. Al minuto 15 Gosens apre le danze e circa 180 secondi dopo Mandragora raddoppia. Il tris di Gudmundson nel secondo tempo, sigla la disfatta totale.

La Supercoppa Italiana del 1996: quando la Fiorentina fece il Diavolo viola

Nel caldo torrido del 25 agosto 1996 si gioca allo stadio Meazza la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Fiorentina, un match carico di tensione agonistica, con Batistuta che al 12esimo minuto porta in vantaggio la Viola.

Passano soltanto dieci minuti e Savicevic la pareggia al 22esimo, il primo tempo termina in pari e il secondo tempo mantiene l’equilibrio tattico sul filo del rasoio, fino al minuto 83, quando ancora Batistuta firma la sua personale doppietta, che regalerà il titolo ai Gigliati.

Sul Web è possibile trovare questo match, ma anche le altre gare che abbiamo menzionato, come la Finale di Coppa dei Campioni 1957 o la finale di Coppa UEFA del 1990.