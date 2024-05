Prandelli: “La Fiorentina ha perso un anno fa la finale ma ha maturato esperienza. Un trofeo il giusto premio”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, stamani ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Club Brugge-Fiorentina, gara decisa? lo non mi fiderei e credo sarà così anche per la Fiorentina, che è una squadra abituata a giocare sempre. Sono sicuro che i viola arriveranno preparati all’appuntamento. Un anno fa hanno perso la finale di Conference, però hanno maturato esperienza. Arrivare di nuovo in fondo e alzare il trofeo sarebbe il giusto premio per il lavoro di Italiano, della squadra e della società. E se la meriterebbero anche i tifosi viola”.