Pjaca, lo vuole il Besiktas in Turchia. In cambio potrebbe arrivare in viola...
Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Pe...
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 11:33
Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Per i viola si sarebbe profilata la possibilità di avere dal Besiktas l’esterno offensivo, Babel olandese ex Liverpool. L’attaccante, si svincolerà il 30 giugno per scadenza di contratto