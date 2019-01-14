Pjaca, lo vuole il Besiktas in Turchia. In cambio potrebbe arrivare in viola...

Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Pe...

Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Per i viola si sarebbe profilata la possibilità di avere dal Besiktas l’esterno offensivo, Babel olandese ex Liverpool. L’attaccante, si svincolerà il 30 giugno per scadenza di contratto