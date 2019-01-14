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Pjaca, lo vuole il Besiktas in Turchia. In cambio potrebbe arrivare in viola...

Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 11:33
Pjaca, lo vuole il Besiktas in Turchia. In cambio potrebbe arrivare in viola... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Rassegna Stampa
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Come scrive La Nazione, Pjaca piace al Besiktas. Sarebbe la Juve a gestire la posizione dell’esterno, convincendo prima la Fiorentina a liberarlo e poi puntando a ottenere il sì dello stesso Pjaca. Per i viola si sarebbe profilata la possibilità di avere dal Besiktas l’esterno offensivo, Babel olandese ex Liverpool. L’attaccante, si svincolerà il 30 giugno per scadenza di contratto

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