Pioli il normal one allenatore di Firenze. Tutte le abitudini cittadine del mister viola

Come scrive il Corriere Fiorentino, Pioli ha trovato il suo posto nel mondo a Firenze dopo che già da giocatore lasciare le sponde dell’Arno fu doloroso. Ama girare la città in bici e frequentare rist...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2018 10:11

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli

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