Piccinetti: “Con la nazionale Kean stava bene, a Verona no. Così è inutile portarlo a Londra”

Sul centravanti non usa mezze misure: “Se deve offrire prestazioni come quella vista a Verona, allora è meglio che si fermi e recuperi completamente. La vittoria, insieme ai risultati di Lecce e Cremonese, ha comunque portato serenità, ma non avevo mai visto la Fiorentina giocare così male. In questo momento però contava solo vincere”.

Piccinetti ha poi evidenziato la differenza tra il Kean visto in Nazionale e quello in maglia viola nell’ultima uscita: “In azzurro mi sembrava dentro la partita, coinvolto. A Verona invece è stato l’opposto. Se deve essere questo, non ha senso portarlo a Londra: meglio recuperarlo con calma in vista della Lazio”.

L’ex viola si è detto anche sorpreso dalla prestazione complessiva della squadra: “Non riesco a spiegarmi una prova del genere in uno scontro diretto così importante. Non si può parlare di stanchezza: c’è stata la sosta e diversi giocatori sono rimasti a Firenze. L’unica spiegazione è che sia stato fatto un lavoro mirato per arrivare al massimo della condizione nelle prossime partite”.