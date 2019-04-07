PAGELLE VIOLA: UN PALO DI CHIESA... POI IL NULLA. MURIEL E GERSON INGUARDABILI, LA CURVA CONTESTA.

Di Stefano BorgiLAFONT: 5,5 Pronti via e schizza come un gatto sulla testata di Salomon. Poi al 39' s'incarta su Beghetto ma se la cava. Sul gol di Ciofani si butta in ritardo. Incerto.LAURINI: 4,5 ...

Di Stefano Borgi

LAFONT: 5,5 Pronti via e schizza come un gatto sulla testata di Salomon. Poi al 39' s'incarta su Beghetto ma se la cava. Sul gol di Ciofani si butta in ritardo. Incerto.

LAURINI: 4,5 Errori tecnici da principiante. Imbarazzante.

PEZZELLA: 5 Sul gol di Ciofani c'era lui... Colpevole.

MILENKOVIC: 6 Poco da segnalare. Meglio così.

BIRAGHI: 4,5 La solita quantità di cross ribattuti, e poco altro.

BENASSI: 5,5 Più presente di altre volte, non per Pioli... che lo cambia. (dal 58' DABO): 5 al 70' perde Goldaniga e gli va bene... di millimetri. Fatichiamo a capire cosa c'entri il suo ingresso con la ricerca dei tre punti.

VERETOUT: 4,5 Non ha voglia, come tutta la squadra. Mente altrove.

GERSON: 4 Impalpabile, come quasi sempre. (dal 58' SIMEONE): 5 Non la prende mai.

CHIESA: 6+ Non è al massimo, e non spinge neppure al massimo. Eppure è l'unico pericoloso... ISOLATO.

MURIEL: 4 Un solo spunto, a metà primo tempo. Poi... apatia totale. (dal 78' VLAHOVIC): S.V.

MIRALLAS: 4,5 Una sola occasione, sprecata con un tiro centrale. Sopratutto parabile... Disinteressato.

STEFANO PIOLI: 5 Zero schemi, zero stimoli, zero coraggio, zero intuizioni, zero fantasia. Avremmo voglia di continuare, ma siamo buoni e gli regaliamo un 5... Destituito.