PAGELLE VIOLA: MURIEL SFORTUNATO, VERETOUT DISASTROSO, CONTINUA LA TEORIA DEI PAREGGI.

di Stefano BorgiLAFONT: 6,5 In zona Cesarini rischia l'espulsione e salva il risultato. Reattivo.MILENKOVIC: 6 Meglio da centrale che da terzino, anche se tecnica e precisione sono per lui materie as...

A cura di Stefano Borgi 14 aprile 2019 17:45

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