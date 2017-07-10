Non solo Hagi e Chiesa, quello di Moena sarà il ritiro dei figli d'arte...

Non solo Ianis Hagi e Fderico Chiesa. Quella di Moena sarà una Fiorentina giovanissima e piena di figli d'arte. La speranza...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 10:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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