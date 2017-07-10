Non solo Hagi e Chiesa, quello di Moena sarà il ritiro dei figli d'arte...
Non solo Ianis Hagi e Fderico Chiesa. Quella di Moena sarà una Fiorentina giovanissima e piena di figli d'arte. La speranza...
Fra i tanti giovani della Primavera che in questi giorni si stanno allenando a Moena con i grandi, ci sono anche i figli d’arte. Riccardo Sottil, grande protagonista della primavera dello scorso campionato, è partito con il resto della squadra sabato scorso, mentre Ianis Hagi, lo raggiungerà questo pomeriggio, dopo aver svolto le consuete visite mediche di rito la mattina. Infine Federico Chiesa si aggregherà il 17 luglio dopo le meritate vacanze post Europeo under 21. Come si legge sul Il Corriere dello Sport, è una Fiorentina molto giovane quella presente in Trentino. In attesa del possibile arrivo di Giovanni Simeone, in tal senso i viola possono contare anche su Riccardo Baroni, figlio dell’allenatore del Benevento e già convocato da Sousa con la Prima Squadra nella scorsa stagione.