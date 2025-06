Nazione rivela: “Dodò-Fiorentina rinnovo lontano ma senza di esso c’è il rischio cessione”

Resta in bilico la situazione legata al futuro di Dodò alla Fiorentina. La sua è quella più spinosa, anche se la Fiorentina non ha abbandonato l’idea di arrivare a un nuovo accordo. Certo, le parti sono ancora lontane. Dodò continua a confidarsi come particolarmente deluso, mentre il club ritiene che le problematiche siano da ricercare anche nelle alte richieste di commissioni degli agenti. L’esterno resta legato alla Fiorentina fino al 2027, ma è chiaro che senza il rinnovo il rischio cessione si farebbe concreto. Lo scrive La Nazione.