Morabito: "Chiesa è il calciatore italiano più forte del momento, ma purtroppo lascerà la Fiorentina"

Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Badelj? La Fiorentina e Corvino hanno provato a fare il massimo, con un'offerta consona al valore del giocatore. A quanto pare c’è qualcuno...

Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Badelj? La Fiorentina e Corvino hanno provato a fare il massimo, con un'offerta consona al valore del giocatore. A quanto pare c’è qualcuno che offre di più, e sembra che il giocatore voglia monetizzare il massimo di quanto fatto in questi anni di carriera".

Prosegue con un aneddoto: "Io avevo portato un’offerta dell’Hoffenheim da 8 milioni, ma l’inserimento del Milan - lo scorso anno - aveva bloccato tutte le trattative. La Fiorentina avrebbe accettato volentieri, anche per evitare lo svincolo, ma la situazione si è bloccata".

E su Montella: "Senza Montella, Badelj adesso sarebbe in Germania. Il giocatore ha mollato il suo ex agente per passare a quello di Montella e questo ha bloccato tutto".

Spende alcune parole anche per un altro ex viola: "Lo stesso Kalinic. Anche per lui avevo trovato una proposta più alta dall’Everton, ma sempre Montella aveva bloccato tutto perchè il ragazzo voleva il Milan".

Conclude su Chiesa: "Sicuramente è il calciatore italiano più forte del momento. Oggi questo ragazzo è chiaramente l’oggetto del desiderio di molti club, italiani ed esteri, e credo sarà difficile trattenerlo".

E sul suo futuro: "Sarebbe bello tenerlo ancora una stagione, ma ora si parla della sua carriera e credo che il ragazzo in questa sessione di mercato partirà. Credo che la sua situazione si risolverà nelle prossime due settimane".