Moena: i nazionali arriveranno in serata, da domani regolarmente in campo agli ordini di Pioli

Da Kalinic a Badelj passando per Astori e Tatarusanu, da domani tutti in ritiro a Moena

Il nutrito gruppi di giocatori della Fiorentina, recentemente impegnati con le rispettive nazionali, dovrebbe raggiungere Moena nella serata di oggi, aggregandosi così ai compagni che già stanno lavorando agli ordini di Stefano Pioli. Pertanto già a partire da domani, poiché i big come Nikola Kalinic, Davide Astori, Milan Badelj, Ciprian Tatarusanu e Ianis Hagi (oltre a Babacar in ritardo a causa di alcuni problemi legati al volo aereo con il quale avrebbe dovuto far ritorno in Italia), salteranno l'allenamento odierno, sarà possibile vederli all'opera nel ritiro viola.